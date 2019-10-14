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sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti

Adana'da sitesinden ulaştığı 5 kadına silah çekip, "Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın" diyerek 9 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:37
Eskort sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir dondurmacıda paketçi olarak çalışan Mehmet Can Y. (21), internet üzerinden sitesinden bulduğu N.T.'yle (25) para karşılığında ilişkiye girmek için anlaştı. N.T.'nin evine giden zanlı genç kadınla bir süre sohbet ettikten sonra yanında bulunan kurusıkı silahı kadına doğrultarak para istedi. N.T.'den 3 bin 300 lira para alan Mehmet Can Y., "Dayının selamı var. Bu işi bırak" dedikten sonra kadının cep telefonundan kendi numarasını silerek evden çıktı. Hayat kadını N.T. polise giderek şikayetçi oldu.

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Eskort sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti
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