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Fitness eğitmenine ağır müebbet istendi

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Fitness eğitmenine ağır müebbet istendi
İstanbul Ulus'ta geçtiğimiz yıl aralık ayında dairede 'çok gürültü yaptığı' gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı bıçaklayarak öldüren ve ardından teslim olan 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yener hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'Kasten öldürme' eylemini acıma hissi olmaksızın gerçekleştirdiğini, bu nedenle 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçunu işlediğini kaydetti. Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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Fitness eğitmenine ağır müebbet istendi
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