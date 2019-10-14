Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım başladı!

Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecan içinde bekliyorlar. 1 Nisan ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılanlar heyecanla kura çekilişini bekliyorlar. Noter huzurunda gerçekleşecek kuraya isteyen herkes katılabilecek. Peki Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı?

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