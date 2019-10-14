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16- 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın yeni kataloğunu yayınlanan marketin merak edildi. 16 Ekim’den 22 Ekim’e kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan mutfak eşyaları ve temizlik ürünlerinde büyük kampanya var. Bu haftaki indirimli ürünler listesine göz atacak olursak Paşabahçe silindir saklama kabı, çay bardağı 6'lı, dolap içi raf, masa örtüsü ve granit tava yer alıyor. Her hafta yayınlanan katalog cazip fiyatlarıyla ilgi odağı oluyor. İşte ŞOK 16-22 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 23:24
ŞOK 16- 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken 16 Ekim'den 22 Ekim'e kadar raflardaki yerini alacak. Şimdiden kataloğu inceleyenler mutfak malzemeleri ve temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu haftaki indirimli ürünler listesinde bebek bezi çeşitleri, kurulama bezi, çekmece kaşıklık ve kare borcam yer alıyor. indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok! İşte 16-22 Ekim

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (16-22 EKİM 2019)

Her hafta yeni ürünleriyle karşımıza çıkan ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı. 16 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde büyük fırsat indirimi yer alıyor. Özellikle temizlik ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. Haberimizin devamında yer alan görselden ŞOK kataloğuna erişebilir, fiyat listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ (16-22 EKİM)

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ŞOK 16- 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?
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