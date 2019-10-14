SON DAKİKA: Karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in kocası hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti! Daha önce 17 yaşındaki kıza…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yaşanan son dakika gelişmesi herkesin ağzını açıkta bıraktı. Daha önceleri programda konuşulan ve kendisini aldatan eşinden karaciğerini isteyen Melike Özmen gündem olmuştu. Melike Özmen'in eşi Ekrem Özmen hakkında bugünkü canlı yayında ortaya çıkan gerçek ise gündeme bomba gibi oturdu. Daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan davası olduğu ortaya çıkan Ekrem Özmen gündeme bomba gibi düştü. Programın sunucusu Müge Anlı ise konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Müge Anlı'nın programında yaşanan konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…