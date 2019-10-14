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Son dakika: Ormanlık alanda başına poşet geçirilmişti: Para koparamayınca öldürdüler!

’dan gelen son dakika gelişmesinde yaşanan tüyler ürperten cinsten. Ormanlık alanda kaybolduktan sadece 8 gün sonra Halit Yılmaz'ın üzeri çalıyla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulunmuştu. 50 yaşındaki Halit Yılmaz’ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan (34), eşi (37) ve arkadaşı (35), hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların ifadesi ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 20:18
Son dakika: Ormanlık alanda başına poşet geçirilmişti: Para koparamayınca öldürdüler!

Gelen son dakika haberine göre 'da yaşanan şoke etti. Ormanlık alanda başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanmış 50 yaşındaki Halit Yılmaz'ın cesedi polis ekipleri tarafından bulunmuştu. Olayın perde arkası ise tüyler ürpertti. Cesedi bulunan Halit Yılmaz'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan (34), eşi (37) ve arkadaşı (35), hakim karşısına çıktı ve savunmaları alındı. Öldürülen adamın yakını ise cinayetin para için işlendiğini ve parayı alamadıkları için cinayeti işlediklerini öne sürdü.

İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

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Son dakika: Ormanlık alanda başına poşet geçirilmişti: Para koparamayınca öldürdüler!
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