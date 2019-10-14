Son dakika: Ormanlık alanda başına poşet geçirilmişti: Para koparamayınca öldürdüler!

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da yaşanan cinayet şoke etti. Ormanlık alanda başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanmış 50 yaşındaki Halit Yılmaz'ın cesedi polis ekipleri tarafından bulunmuştu. Olayın perde arkası ise tüyler ürpertti. Cesedi bulunan Halit Yılmaz'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Lütfiye Yavuz (34), eşi Muhammet Yavuz (37) ve arkadaşı Şükrullah Taş (35), hakim karşısına çıktı ve savunmaları alındı. Öldürülen adamın yakını ise cinayetin para için işlendiğini ve parayı alamadıkları için cinayeti işlediklerini öne sürdü.

İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…