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Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü!

'ın Çaycuma ilçesinde, (70) tamir için çıktığı çatıdan düştü. Geriş köyünde yaşanan acı olayda yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. İşte haberin diğer detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:57
Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü!

Zonguldak Çaycuma'da yaşanan olayda 70 yaşındaki Avni Dedeoğlu tamir için çıktığı çatıdan düştü. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı olayda yaşlı adam ağır yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Tamir için çıktığı çatıdan düşen Dedeoğlu hayatını kaybetti.

"TAMİR İÇİN ÇATIYA ÇIKMIŞTI"

Olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma Geriş köyünde meydana geldi. Avni Dedeoğlu, tamir için evin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Avni Dedeoğlu, yere düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Avni Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının yaptığı incelemenin ardından Avni Dedeoğlu'nun cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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