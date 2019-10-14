Yüz kızarttı

BUGÜN NELER OLDU

Bilecik'te yaşayan İrfan Demir, önceki gün polise başvurarak, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde kendisine 3 el ateş edildiğini ve canını zor kurtardığı söyledi. Gece yarısı yapılan saldırıda, kendisine ateş edenin kim olduğunu göremediğini ancak yüzünde yanıkların olduğunu anlattı. Bu şikâyet üzerine hemen harekete geçen ekipler, sokakta yaptıkları incelemede, ateşlenen 3 kurşunun park halindeki 2 araç ve bir boruya isabet ettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırı anlarının görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen polis, tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir yüz ile karşılaştı. Saldırıyı gerçekleştirenin, 2013 yılında Türkiye'nin 5'nci yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert olduğu ortaya çıktı.Görüntülerde, koşarak kaçan İrfan Demir'i kovaladığı ve arkasından elindeki tabancayla 3 el ateş ettiği net bir şekilde görülen Recep Sert, ikamet ettiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti olduğu belirlenen azmettirici Mehmet Cömert gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Mehmet Cömert'in, bir süre önce kurşunlanan İrfan Demir'e, bir çiğ köfte markasına ait 4 ayrı şubeyi devrettiği ve aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle itilaf oluştuğu ortaya çıktı. İtilafı çözmek için devreye giden Recep Sert'in, Demir'i öldürmekle tehdit ettiği, olay günü de akrabası Samet Sert ile birlikte, Recai Yılmaz adına kiralanan beyaz bir otomobille İnegöl'den Bilecik'e geldiği belirlendi.Olayda kullandığı silahta evinde bulunan Recep Sert ile eşi Esma Sert, akrabası Samet sert ve azmettirici İrfan Demir, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadelerini alan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından sevk edildikleri hâkimlikte, "Adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan tutuklanan 4 şüpheli, "cezaevine gönderildi. Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi nakledilen Recep Sert, eşi Esma Sert ile de tedavi gördüğü hastanede tanışarak evlenmişti.Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'da, 7 Ekim 2014'te akrabası Ramazan Kaya (33), Numan Acar ve Hasan Yıldız ile gecenin geç saatlerinde, içinde alkol aldıkları otomobille gezmeye çıkmıştı. Bu sırada otomobil arızalanınca sinirlenen Kaya, bagajdaki benzini dökerek aracını yakmak istemiş, ancak üzerine dökülen benzin, sigarasını yakmak isterken alev alınca yanarak ölmüştü. Olayın ardından Uğur Acar ve 2 arkadaşı, "Kasten adam öldürme" suçundan yargılanmış ancak beraat etmişti.