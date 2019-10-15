29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala pek çok vatandaş bu özel günün tatil olup olmadığını sorgulamaya başladılar. Arama motoru üzerinden '29 Ekim tatil olacak mı?' sorusu araştırılıyor. 29 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hal böyleyken, tatilin Pazartesi ile birleşip birleşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

29 EKİM TATİL Mİ? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİL OLACAK MI, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim bu yıl, Salı gününe denk geliyor.