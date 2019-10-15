3 arkadaş kazada can verdi

Gaziantep'te 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Kazada arkadaş olan 3 genç yaşamını yitirdi. Kaza İpek Yolu olarak bilinen Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi. Dayısından emanet aldığı otomobille arkadaşlarını gezdiren Ali Erfidan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Ali Erfidan (19), Hakan Gençoğlu (18), Kamil Cankeskin (17) ve Feridun Turan (19)itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaşamlarını yitiren Erfidan, Gençoğlu ve Cankeskin'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralanan Feridun Turan 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren lise son sınıf öğrencisi Hakan Gençoğlu'nun annesi Ayşe Gençoğlu'nun da 52 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ölümden kıl payı kurtuldular