3T’siz hayat ile aileler daha mutlu

BUGÜN NELER OLDU

ÖĞRENCILER, okul dışındaki zamanlarında telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak durarak birlikte oyun oynayıp müzik dinledikleri aileleri ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "3T Arası Hayat" projesi kapsamında okullarda öğrenim gören öğrenciler, okul dışındaki zamanlarında telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak durarak birlikte oyun oynayıp müzik dinledikleri aileleri ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Aile içi iletişimi güçlendirip öğrenciler ile çocukların teknolojiyi dengeli kullanma alışkanlığını kazandırmasını amaçlayan projeyle çocukların teknoloji bağımlısı olmaması da hedefleniyor.