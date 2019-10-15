Analık koşusu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 28 yaşındaki Ceylan Baştu, doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi oğlu Kaan Mete'yi okulunda da yalnız bırakmıyor. Evladına bebek gibi bakan anne Ceylan Baştu, her gün, oğlunun eğitim gördüğü, evlerine yürüyerek 10 dakika uzaktaki Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokuluna gidiyor. Bu yıl dünyaya gelen bebeğini de yanına alan fedakar anne, oğlu Kaan Mete'yi yalnız bırakmamak için gün boyunca okulda kalıyor. Ders sırasında bebeğiyle ilgilenen anne, teneffüslerde ise Kaan Mete'yi dışarı çıkarıp oynatmaya çalışıyor. Ceylan Baştu, okul bitiminde ise çocuklarını alıp evinin yolunu tutuyor. Ceylan Baştu, "Pes etmeyi asla düşünmüyorum. Elimden geldiğince kollarından tutup yürütmeye çalışıyorum. Eğitim hayatından kopmasın da her türlü fedakarlığa hazırım. Yeter ki arkadaşlarından, okulundan kopmasın" dedi.