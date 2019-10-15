Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Analık koşusu

Analık koşusu

’de yaşayan Ceylan Baştu, doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi oğlu Kaan Mete ile okula gidiyor. Ders sırasında, bebeğiyle ilgilenen anne teneffüslerde de oğlu Kaan’a yetişiyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Analık koşusu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 28 yaşındaki Ceylan Baştu, doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi oğlu Kaan Mete'yi okulunda da yalnız bırakmıyor. Evladına bebek gibi bakan anne Ceylan Baştu, her gün, oğlunun eğitim gördüğü, evlerine yürüyerek 10 dakika uzaktaki Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokuluna gidiyor. Bu yıl dünyaya gelen bebeğini de yanına alan fedakar anne, oğlu Kaan Mete'yi yalnız bırakmamak için gün boyunca okulda kalıyor. Ders sırasında bebeğiyle ilgilenen anne, teneffüslerde ise Kaan Mete'yi dışarı çıkarıp oynatmaya çalışıyor. Ceylan Baştu, okul bitiminde ise çocuklarını alıp evinin yolunu tutuyor. Ceylan Baştu, "Pes etmeyi asla düşünmüyorum. Elimden geldiğince kollarından tutup yürütmeye çalışıyorum. Eğitim hayatından kopmasın da her türlü fedakarlığa hazırım. Yeter ki arkadaşlarından, okulundan kopmasın" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Analık koşusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN