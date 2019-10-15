Dayının selamı var, bu işi bırak

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da para karşılığında cinsel ilişkiye girme yalanıyla kandırdığı hayat kadınlarının paralarını kuru silah zoruyla gasp eden bir dondurmada paketçi olarak çalışan Mehmet Can Y. (21) polislerce yakalandı. Bugüne kadar 5 kadının yaklaşık 9 bin lirasını gasp ettiği ileri sürülen zanlının, "Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler. Ben de paramı geri almak için silah çektim" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Zanlının, hayat kadınlarını gasp ederken, "Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın" dediği ortaya çıktı. Kadınlardan aldığı 9 bin lira parayla kredi kartı borcunu ödediği ileri sürülen zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "konutta silahlı yağma" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mehmet Can Y., tutuklanırken mağdur kadınlara "fuhşa aracılık", "fuhşa yer ve imkan temin etmek" suçundan idari ve adli işlem yapıldı.