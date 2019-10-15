Denizde facia

Balıkesir'ın Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Kaçaklardan 33'ü sahil güvenlik tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayıp olduğu öğrenilen üç aylık bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan 7 göçmen hastanelerde tedaviye alındı. Saat 04.00 sıralarında, 35 kaçak göçmen, fiber tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı bölgesinden yola çıktı. Motor arızası nedeniyle tekne Ayvalık'a bağlı Altınova mahallesinde battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca olay yerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi.

Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

İKİ YARALININ DURUMU CİDDİ

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı, 14 yaşında olduğu öğrenilen bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 7 kaçaktan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde tekne içinde 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu belirlenen 1 bebeğin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucu, üç aylık olduğu öğrenilen bebeğin de cesedine ulaşıldı.



283 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Dikili ilçesinde de 27'si Somali, 48'i Suriye, 5'i Filistin, 2'si Mısır ve 1'i Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen ele geçirildi. Çanakkale'de 37, Hatay'da 60, Muğla Bodrum'da ise 10 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.