Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

iller hangileri? bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını yatırmaya devam ediyor. Ekim ayı süresince yatırılmaya devam edilen bakım maaşları güncel liste halinde yayınlanıyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes bakım maaşı için başvuru yapıyor. Bilindiği üzere başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Peki iller hangileri? İşte bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.10.2019 21:02
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

iller 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan bakım maaşları sorgulanmaya devam ediyor. Güncel liste halinde yatırılan bakım paraları yayınlanmaya devam ediyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım parası yatırılıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller vatandaşlar tarafından sorguluyor. Haberimizin devamında yer alan linkten evde bakım maaşı yatan ve yatmayan illeri sorgulayabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN