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Fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu: 21 gözaltı

'nın Fethiye ilçesinde, yüksek faizle para vererek, ödemeyenleri tehdit ettikleri ileri sürülen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 13:55
Fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu: 21 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik sıkıntı çeken kişilere yüksek faizle borç para verip, ödemeyenleri tehdit ederek, haksız kazanç sağladığı ileri sürülen tefecilik çetesini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenen çete ile ilgili gerekli delillerin toplanmasının ardından polis, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Çete üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, savcılık tarafından 'tefecilik' suçundan haklarında yakalama kararı verilen 21 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürdürülürken, çeşitli miktar ve isimler ile düzenlenmiş çok sayıda çek ve senetle çelik kasa içinde saklanan tabanca ile borç para verilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülecekleri bildirildi.

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Fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu: 21 gözaltı
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