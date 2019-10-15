‘Gelin Arabası’ çetesi çökertildi

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde üzerinde 'Evleniyoruz' yazılı araçlı saldırganlar, bir şirketin para taşıyan kuryelerinden 1 milyon 700 bin TL'yi gasp etti. Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde 'Evleniyoruz' yazısı bulunan bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen titiz çalışma sonucu, soygunu gerçekleştiren kişilerin çok sayıda emniyette kaydı olan çete üyeleri olduğu belirlendi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla adreslerini belirlediği çete üyeleri Onur O, İsmail Y, Ozan A, Gürel G. ve Derman A'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 17 bin 200 TL ve 15 bin 100 Dolar ele geçirilirken bir de tabanca bulundu.

3 TUTUKLAMA

Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan ve 4 suç kaydı bulunan Onur O. (24), 42 suç kaydı olan Ozan A. (23) ve 25 suç kaydı olan Derman A. (34) tutuklanırken, 17 suç kaydı olan İsmail Y. (47), 4 suç kaydı olan Gürel G. (33) ise emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.