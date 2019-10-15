Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi 2019

"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden alınacak olan başvuruların ardından netlik kazanacak olan hac kuraları merakla bekleniyor. Peki; Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura başvuruları ne zaman alınacak?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2019 HAC KURA ÇEKİM TARİHİ

Dini ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların yoğun olarak araştırdığı "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtına haberimizin devamından ulaşabilir, konu ile ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz.