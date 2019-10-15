İki gün önce işe başladı 5’inci kattan düşüp öldü

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İSTANBUL Esenyurt'ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G. ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.'nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.