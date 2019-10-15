K-Pop starı Sulli evinde ölü bulundu

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Güney Kore'de 25 yaşındaki K-Pop yıldızı Sulli evinde ölü bulundu. Bir süredir ağır depresyonla mücadele eden Sulli'nin Seongnam'daki rezidansında intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sosyal medyada kendisine yönelik ahlaksız ve benzeri yorumlar nedeniyle depresyona giren Sully 2014'te müzik çalışmalarına ara vermiş, oyunculuğa yoğunlaşmış, ardından da gruptan ayrılma kararı almıştı. 'Benim bedenim, benim kararım' hareketinin en aktif savunucularından Sulli sütyen takmama tercihi için sosyal medyada linç edilmişti.