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Kaymakama yakalandılar!

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kaymakama yakalandılar!
Karabük'e bağlı Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı Köyü civarındaki gezisi sırasında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Ürkmezer anında ilçe jandarma ekiplerine ve köy muhtarına haber vererek şüphelilere gerekli yasal işlemin yapılabilmesi için savcılığa intikal ettirilmesi talimatını verdi. Jandarma zanlıları gözaltına aldı. Ürkmezer, "Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.
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Kaymakama yakalandılar!
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