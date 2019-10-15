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Magnum çekilişinde asıl ve yedek talihliler belli oldu! çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

" çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun ilgi görüyor. Çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken kampanya ise sona erdi. Çekilişe katılan vatandaşların sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi 275hp 2018 Model Otomobil ikramiyesi kazanacak. Bu bağlamda; Magnum çekilişi başladı. İşte Magnum Maserati çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:19
Magnum çekilişinde asıl ve yedek talihliler belli oldu! Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar sonuçların açıklanmasını heyecan içinde bekliyorlar. 1 Nisan ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılanlar heyecanla kura çekilişini bekliyorlar. Noter huzurunda gerçekleşecek kuraya isteyen herkes katılabilecek. Peki açıklandı mı?

Magnum Maserati çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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Magnum çekilişinde asıl ve yedek talihliler belli oldu! Magnum Maserati çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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