Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı…

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel hava durumunda 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Soğuk havalar kışlık kıyafetleri hazırlatırken, yağışlarda belli illerimizde kendini göstermeye başladı. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı!

METEOROLOJİ UYARDI: 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Haftanın üçüncü günü Ege'de ve İç Anadolu'da kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Özellikle Ege'nin iç ve güney kesimlerinde Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Konya dolaylarında da gök gürültülü sağanak ihtimali var. Orta ve Doğu bölgelerde ise güneş görülüyor. Denizlerimizde rüzgar orta kuvvet ve altında esiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve Denizli çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam il merkezinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonrail merkezi ve kıyı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 29°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli