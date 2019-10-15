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Ölen bebeğini gömdüğü toprakta sağ bebek buldu

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Ölen bebeğini gömdüğü toprakta sağ bebek buldu
Hindistan basınındaki bir habere göre ülkede erken doğum sonrası hayatını kaybeden kızını gömmek için toprağı kazan bir adamın tesadüfen, yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir kız bulduğunu belirtti. Singh, çukuru kazdığı esnada küreği toprak kaba vuran adamın, çıkardığı kabın içinde canlı bulduğu bebeği kurtardığını ve pamukla süt verdiğini ifade etti. Hastanede tedavi altına alınan bebeği diri diri kimin gömdüğünü ortaya çıkarmak için polis tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. AA
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Ölen bebeğini gömdüğü toprakta sağ bebek buldu
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