Otomobil ağaca çarptı, liseli genç öldü

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Osmaniye'de, çam ağacına çarpan otomobildeki lise öğrencisi Kutay Mazı (18) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı. Kaza, Fakıuşağı Mahallesi Okullar Bölgesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Kampüs içerisinde ilerleyen M.B. (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada, sürücü M.B. ile birlikte araç içerisinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi Kutay Mazı ve aynı yaştaki Gaffar Okan Aytekin yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kutay Mazı kurtarılamadı. Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde Metin A. idaresindeki 34 NJ 8814 plakalı otomobil ile Mustafa Uzun'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Mustafa Uzun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.