Polisi şehit edip suçu çocuğun üzerine attılar

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Adana'da silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu yaşı küçük çocuğun üstlenmesini sağladığı belirlendi. Liderliğini bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro'luk vurgunla ilgili tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin yaptığı "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlatıldı. Delillerinin toplanmasının ardından Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 74 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. Baskında 4'ü kadın, 1'i cezaevi müdürü, 2'si emekli, biri aktif 3 polis toplam 65 zanlı gözaltına alındı. Aralarında çete üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığında rüşvet alan Adana Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç. ile örgüt lideri İ.K.'nin de bulunduğu 34 zanlı tutuklandı.Bu arada polis yaptığı çalışmada 4 Ağustos 2016'da Güney Kuşak Bulvarı'nda çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun ise bu silahlı suç örgütü tarafından şehit edildiğini ortaya çıkardı. Çete lideri Hasan B. ve karşı taraf arasında çıkan çatışmada kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi Görenoğlu'nun tabancayla vurularak şehit olduğu ancak olaydan sonra zanlıların suçu üstlenmesi için 18 yaşından küçük H.E.'yi bulduğu ve çocuğun suçu üstlendiği öğrenildi.