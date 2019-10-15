Her uyku halinde rüya görülür. Bazı rüyalar vardır ki uyanır uyanmaz aklımıza gelir. En sık görülenlerden birisi de rüyada abi görmektir. Farklı anlamları bulunan bu rüya genellikle mutlu hayata ve eline bereketli mallar geçmesine, evinde rızkın eksik olmayacağına işaret eder. On binlerce vatandaş '' rüyada abi görmek ne anlama gelir?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki rüyada abi görmek ne anlama gelir? Rüyada abi görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ABİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya görmek kişiden kişiye değiştiği gibi ruhsal duruma göre de değişiklik gösterir. Kimileri uzun rüya görürken kimileri kısa görür. . Çok kısa bir kaç saniyelik rüyalar sırasında bile çok uzun ve değişik olaylar görmekteyiz. Bu nedenle rüyada zaman kavramı oluşmamaktadır. Rüyada abi görmek, her sıkıntıdan, zorluktan, korkulardan, endişeden, gürültü ve patırtıdan uzak bir yaşam süreceğine yorulur. İşte farklı anlam ve yorumlamalarla rüyada abi görmenin anlamları…

RÜYADA ABİ GÖRMEK

Abiyi görmek emniyettir, sizi koruyacak kişinin varlığına delalet eder. Abiyi rüyanızda görmek mutlu hayata ve eline bereketli mallar geçmesine işaret eder.

RÜYADA ABİYLE KONUŞTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada abiyle konuştuğunu görmek; rüya yorumcularının bu konu ile ilgili farklı yaklaşımları vardır. Rüyada abiyle konuştuğunu görmek genel olarak rüya sahibinin hayatı hareketli ve sosyal faaliyetlerin bol olacağı bir döneme girecektir.

RÜYADA ÖLMÜŞ ABİ GÖRMEK

Abi olarak bir büyüğün varlığını düşünmek rüya sahibi için nüfuslu ve maddi olarak güçlü olmak demektir. Bu kişi hayatta sıkıntı ve zorluk çekmeden rahat yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA ABİYE SARILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada abiye sarılmak gören kişinin cüzdanı her zaman para dolu olur ve onu koruyacak bir büyüğünün varlığını anlamına gelir.

RÜYADA ABİYLE KAVGA ETMEK

Rüyada abiyle kavga ettiğini görmek; rüya yorumcularının bu konu ile ilgili farklı yaklaşımları vardır.

Rüyada abiyle kavga ettiğini görmek, rüya sahibi hanedeki kişilerle durduk yere tartışma içine gireceği, bu tartışmaların sadece aile içinde değil sosyal çevresinden kimseyle veya iş ortamından birileriyle yaşayacağı gerginlikten dolayı başarısız ve sıkıntılı durumlara gireceğinin işaretidir şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ABİ OLDUĞUNU GÖRMEK

Abiniz veya abileriniz olduğu halde eğer siz abi olduğunuzu gördüyseniz aile içerisinde meydana gelecek olan büyük bir sorunun çözümünde en büyük katkıyı sizin sunacağınız ve kimsenin çözemeyeceği meseleyi sizin çözeceğiniz anlamına gelmektedir.