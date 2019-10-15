Rüyada hamur görmek ne anlama gelir? İşte rüyada hamur görmenin anlamları…

Her gece uykuya daldığımızda pek çok rüya görürüz kimisi bize eğlenceli anlar yaşatırken kimi de bize korku dolu anlar yaşatır. Rüyasında hamur gören kişiler ise bu rüyanın neye delalet ettiğini merak ederek arama motorlarında yoğun olarak Rüyada hamur görmek ne anlama gelir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Rüyada hamur görmek ne anlama gelir? işte detaylar...

RÜYADA HAMUR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada hamur görmek ne anlama gelir sorusunun yanıtını ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte rüyanın anlamları…

Rüyada hamur gören iş hayatında başarılı bir dönem geçireceği üzerine yorumlanır. Hamur şefkatin ve istenilenin elde edileceğine işaret eder. Rüyada hamur görenlerin çok yakın zamanda yaşamında meydana gelecek olan rahatlık ile berekete yorulur. Rüyasında hamur gören hamile kadınlar için doğumun çok yakın zamanda gerçekleşeceği ve Rüyada hamur görenlerin imza atacağı işlerde terfiler alarak çok daha önemli konumlarda görev alacağına işaret eder.

Rüyada hamur gören kişinin aynı zamanda yapılıyorsa ticaret hayatında elde edeceği bereketli kazanımlara delalet eder. Rüyada hamur görmenin detaylı tabir ve yorumu bulunuyor. Rüyada hamur görülmesi evin hanımının maharetli olduğunu gösterir. Hamur görmenin şekilleri ile durumlarına göre anlamları farklılık gösterir. Genel olarak, gören kişinin yaptığı işlerde yaşayacağı kolaylıklara ve çok yakın zamanda elde edilecek rahatlığa ve bolluğa işaret eder.

Rüyada görülen hamurun maya alarak taşıyor olması, gören kişinin ticaret hayatında kazanacağı karlara, ekşimiş şekilde taşıyor olması zarara uğramaktır. Rüyasında Hamur yoğurduğunu görenlere yakın zamanda misafir gelecektir. Rüyada görülen hamur yapılan veya yapılacak olan işlerin kolaylaşmasıyla beraber, pek yakında görülecek rahatlık ile öte yandan gelecek bolluğa işaret eder. Rüyada hamur görülmesi hapiste yatan kişinin özgürlüğüne ulaşmasına, hamile olan kadınların yakın zamanlarda doğumunun gerçekleşeceğine delalet eder.

Öte yandan rüyada dar alanda hamur yoğuruyor olmak harama rahat, geniş ve konforlu ortamda hamur yoğuruyor olmak bolluğa veya kişinin evleneceğine işaret eder. Arpa hamuru yoğuruyor olmak dinde takvaya işaret ederken, düşmanlar karşısında kazanacak olmaya ya da memurluğa girileceğine delalet eder. Hamur yoğurmakta olan birisini görmek gereksinim duyduğu ihtiyaçların yerine getirileceği, içinde bulunulan hastalıkların iyileşeceğine ve hayırlı işlere yorumlanır. Fırında hamur yoğurulduğunu gören kişi, yaptığı işlerden bereketli şekilde kazanç geleceğini işaret eder. Fırında hamur yoğuran birisini görmek çevrede bulunan kişilerin kalbini kazanmaya ve orada yer sahibi olmaya delalet eder. Hamur hamur leğeni ya da teknesi görmek adaletli ve şefkatli yöneticiye işaret eder.

İmam Cafer Sadık (a.s)'a göre rüyada hamur görmenin üç anlamı şöyledir:

1- Helal rızk Dini inancın artması

2-Az çıkar (menfaat)



3- Dini inancın artması

İbn-i Sîrîn'e göre: Hamur yoğuruyor olmak duyulan inancın doğru olduğuan delalet eder.

Kirmanî'ye göre: Bir yerden hamur satın almak ya da bir kişi tarafından hamur verildiğini görmek; aldığınız hamurun miktarına göre, Ticaret iş yaptığınız herhangi bir alanda el edeceğiniz malların helal olacağını işaret eder.

Rüyada hamur görmek ne demek? Hamur yoğurmak ne anlama gelir?

Rüyada hamur mayaladığını görmek aile tarafında verilen geliri – sermayeyi bereketle çoğaltarak, servete sahip olunacağına işaret eder. Rüyada hamur kızartıyor olmak, istenilen bir dileğin gerçekleşeceğini gösterir. Rüyasında hamur yoğuran kimse kendi öz çabası sayesinde elde edeceği büyük kazanç ile başarıları kazanır. Öte yandan bu kimsenin kendi başına atılımlarda bulunarak istediği konuma geleceğine delalet eder. Hamur yoğuruyor olmak, gören kimsenin kendi çabası sayesinde başarılara uzanacağını ifade eder.

Hamur, kazanılacak maldır. Birisi evinde hamur görüyorsa, eğer yapıyorsa uğraştığı ticaretten helal mal kazanır. Hamurun ekşi olduğunu, bulunduğu kaptan taştığını görenlerse, uğraştığı ticaretten zararlı çıkar. Rüyasında hamur yoğurduğunu görenlere yakın zamanda misafir gelecektir.

Rüyasında hamur yoğurduğunu gören kimse tek başına girişimlerde bulunarak hedeflediği konuma ulaşacaktır. Rüyasında hamuru mayaladığını görenler ise ailesinden gelen parayı ve tüm sermayeyi daha da arttırarak büyük bir servet haline getirecektir. Hamuru kızarttığını gören kimseler ise dileklerine kavuşur. Rüyada hamur atanlar maddi açıdan zarara uğrar. Rüyasında hamur atan kimselerin şans oyunu oynamaktan uzak durması gerekmektedir.

Rüyada görülen hamur ile ilgili soru ve cevaplar

Rüyasında hamur açan kimseler akrabalarına kavuşacağı bir yolculuğa çıkacağını ya da evine misafirlerin geleceğine delalet etmektedir. Rüyasında hamur işiyle uğraştığını görenlerin rızkının bollaşacağına, ve çevresi tarafından saygı duyulan birisi olacağıa işaret eder. Farklı detaylara sahip olsa da fark etmeksizin genel olarak rüyada hamur görmek, hayırlara vesile bir rüyadır. İslami yahut dini tabirlerde pozitif anlamlarda yorumlanmıştır.

Rüyasında hamur yoğurduğunu görenler sarfettikleri çabalarla başarı merdivenlerinde yükselecktir. Kendi atılımıyla arzuladığı mevkiye gelecektir. Rüyada hamur mayaladığını gören kimse, ailesinden gelen parayı daha da çoğaltarak servete dönüştürecektir. Rüyasında hamur kızarttığını görenler ise, istediklerine ulaşacaktır.