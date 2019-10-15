Rüyada savaş görmek ne anlama gelir? Rüyada savaş çıkması

'Rüyada savaş görmek' detaylarına göre değişiklik gösteren bir rüya türüdür. Zaman kavramının iç içe girdiği rüya da görülen savaş tek şekilde yorumlanamaz. Birden fazla şekilde görülen bu rüya türünün anlamı da çeşitlilik göstermektedir. İki ulusun birbiri ile savaştığını görmek; toplum içinde hastalıkların çoğalacağına, insanların çile çekeceğine işaret eder. Halk ile devlet arasında yaşanan bir çatışmanın ise o ülkede alım gücünün artmasına, bolluk ve bereketin yaşanacağına işaret eder. Sabah.com.tr olarak bu yazımızda Rüyada savaş görmek ile ilgili rüya tabirlerini hazırladık…

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA SAVAŞ ÇIKMASI

Rüyada savaş görmenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Rüyada savaş görmek tabirinin anlamlarını bu yazımızda sizler için hazırladık;

Rüyada iki ülke arasında savaş görmek

Rüyada iki ülkenin birbiri ile savaş yaşadığını görmek, bulaşıcı bir hastalığın yayılacağına, toplum içindeki hastalıkların artacağına ve insanların çile çekeceğine işaret eder.

Rüyada savaşmak

Rüyada savaşmak, cesaret ve gücü temsil ederken aynı zamanda çalışıp çabalayan rüya tabirinin hakkını kimseye yedirmeyeceğini işaret eder.

Rüyada savaşta ölmek

Kişinin umudunu kestiği bir anda alacağı iyi bir haberle mutlu olacağı anlamına gelir. Umutsuzlukların bittiği yakınlarının da desteğiyle birlikte yeniden ayağa kalkacağına işarettir.

Rüyada savaşta yaralanmak

Rüya sahibinin hayal kırıklığı yaşayacağına işarettir. Yaralanan kişi rüyanın sahibiyse çıkan bir yoldan eli boş döneceği, yalan haberlerle dolduruşa geleceğine işaret eder. Rüyada başkasının yaralandığını görmek ise bu sıkıntıları başkasının yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada düşmanla savaşmak

Zorlu günlerin habericisi olan rüyada düşmanla savaşmak, kötü insanlarla geçecek mücadele olarak adlandırılır. Rüya sahibinin özellikle iş hayatında karşılaşacağı art niyetli insanlarla sorun yaşadığı anlamına gelmektedir.

Rüyada silahlanmak

Rüyada silahlandığını görmek oldukça iyiye işarettir. Rüya sahibinin karşısına çıkacak aksiliklerin ve sorunların aşılması anlamına gelmektedir.

Rüyada Havan Topu Görmek

Rüyada havan topu görmek rüyanın niteliğine göre tabir edilir. Rüyada düşman tarafından havan topu atılması vatan topraklarını müdafaa etmeye ve din üzerinde ilim görmeye işaret eder. Rüyada Müslüman bir ülkenin kalelerinden birine havan topu atılması İslamiyet'in karalanmasına delalettir.

Rüyada Savaş Uçağı Görmek

Rüyada savaş uçağı görmek iyi değildir, gerçek bir savaşa ve onun ön hazırlıklarına işaret eder.

Rüyada Savaşan Askerler Görmek

Çetin ve zorlu geçen bir hayata işaret eden rüya, kişinin var olma çabalarının sonuç vermesi için sabırlı olması gerektiğine, iş atılımları için rakiplerin ve aynı sektördeki güçlü kimselerin altında kalmamak, boyun eğmemek için doğru zamanda hareket etmesinin doğru olacağına tabir edilir.

Rüyada Savaş Esiri Olmak

Bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalacak rüya sahibinin bu günlerde dostunu da düşmanını da iyice öğreneceğini, iyileştikten sonra yapacaklarını planlayacağını bildirir. Bazen uzun süren bir dinginlik ve durgunluk dönemi olarak da adlandırılan rüya, işlerde yavaşlamanın, gelirde düşmenin de alametidir.

Rüyada Savaş Çıktığını Görmek

Çeşitli dertlerin, üzüntülerin ortaya çıkacağı bir döneme haber veren rüya, hem rüya sahibinin hayatında, hem de ülkede gelişen bazı olumsuzlukların kişilerde umutsuzluk yaratacağını bildirir. Savaş çıkması karışık işlere, düşmanlarla karşı karşıya gelmeye yorumlanırken, savaşa katıldığını görmek ise inandıkları uğruna mücadele vermeye alamet eder.

Rüyada Savaşan Çocuklar Görmek

Küçük yaşta çocukların savaştığını görmek ülkenin içine düşeceği dar boğazı, çaresizliği ifade ettiği gibi, hem ekonomik, hem de toplumsal dengelerin bozulacağını gösterir. Bir müddet çekilecek sıkıntılara topyekun karşı gelmek suretiyle rahata çıkılacağını da ifade eder.

Rüyada Savaştan Kaçmak

Acizlik içinde olmak, güvensizlik nedeniyle girişkenliğini yitirmek, iş yerinde ipleri başkalarının eline bırakmak ve tüm sorumluluğu başkasının üstüne atarak kurtulmaya çalışmak anlamına gelir. Kişinin yaşadığı haksızlıklara karşı koymadığı gibi, başına gelen olumsuz durumlardan da hiçbir ders almadan hayatına devam ettiğini gösterir.

Rüyada Bombadan Kaçmak

Bulunduğu ortamdan kendisine zarar geleceğini düşünerek doğru hamleler yapmak isteyen rüya sahibinin özellikle kendisine samimiyetsiz davranan, farklı ve kötü niyetler içinde olan kimseleri hayatından çıkaracağını, planlarını ve programlarını kimseye paylaşmadan yoluna devam edeceğini bildirir.

Rüyada Tank Görmek

Kişiyi önemli bir konuda destekleyecek, arka çıkacak güçlü insanlar olacağını bildirir. Husumet içinde olunan kimselerle araya girecek olan bu kişiler sayesinde rüya sahibinin çözmekte zorlandığı bir meselenin sonuna geleceğine, göreceği destekten dolayı moral bulacağına yorumlanır.

Rüyada Mermi Görmek

Kendisinin arkasından yapılan yanlışları, kötülükleri fark eden rüya sahibinin derin düşünceler içine gireceğine, bu kimselere zarar vermek istemeden sadece kendini koruyacak bazı tedbirler alacağına delalettir.