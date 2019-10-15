ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16- 22 Ekim! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken ŞOK kataloğu 16 Ekim'den 22 Ekim'e kadar raflardaki yerini alacak. Şimdiden kataloğu inceleyenler mutfak malzemeleri ve temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu haftaki indirimli ürünler listesinde bebek bezi çeşitleri, kurulama bezi, çekmece kaşıklık ve kare borcam yer alıyor. ŞOK aktüel indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok! İşte 16-22 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (16-22 EKİM 2019)

Her hafta yeni ürünleriyle karşımıza çıkan ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı. 16 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde büyük fırsat indirimi yer alıyor. Özellikle temizlik ve mutfak ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. Haberimizin devamında yer alan görselden ŞOK kataloğuna erişebilir, fiyat listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ (16-22 EKİM)