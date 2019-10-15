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'da karaciğerini geri isteyen 'in kocası hakkında gelişmeleri yaşanıyor! Daha önce 17 yaşındaki kıza…

'nın bugünkü programında yaşanan gelişmesi seyircide şok etkisi yarattı. Daha önceki yayınlarda ortaya çıkan konulardan bir tanesi olan 'in kendisini aldatan eşinden karaciğerini geri istemesi herkesi ekrana kilitlemişti. Sonrasında canlı yayında eşinin yasak aşkı ile karşı karşıya gelen ve kavga eden iki kadın gündeme oturmuştu. Şimdi ise çok daha büyük bir haber ile gündem çalkalanıyor. Karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in eşi hakkında ortaya çıkan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Bugünkü yayında ortaya çıkan gerçek izleyenleri ekrana kilitledi. İşte Ekrem Özmen hakkındaki o gerçek...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 08:33
Müge Anlı'da karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in kocası hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Daha önce 17 yaşındaki kıza…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı ile Tatlı Sert'te bugün yaşanan gelişmesi herkesin ağzını açıkta bıraktı. Daha önceleri programda konuşulan ve kendisini aldatan eşinden karaciğerini isteyen gündem olmuştu. Melike Özmen'in eşi hakkında bugünkü canlı yayında ortaya çıkan gerçek ise gündeme bomba gibi oturdu. Daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan davası olduğu ortaya çıkan Ekrem Özmen gündeme bomba gibi düştü. Programın sunucusu Müge Anlı ise konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Müge Anlı'nın programında yaşanan konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

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Müge Anlı'da karaciğerini geri isteyen Melike Özmen'in kocası hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Daha önce 17 yaşındaki kıza…
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