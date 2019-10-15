Son depremler | 15 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listeleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Özellikle son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşanan depremler, vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göz atmasına neden oluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Ekim'de meydana gelen depremler nerelerde oldu?

15 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık.

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