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| 15 Ekim 2019 burada!

Son zamanlarda başta olmak üzere yurdun birkaç yerinde görülen depremler, vatandaşların bu konu üzerindeki hassasiyetini arttırdı. Gün içerisinde ‘’ aratması oldukça fazla karşı karşıya kalınan bir konu olarak bulunuyor. ise yurt genelinde son ölçülen verileri listeliyor. Sık sık bu listeyi kontrol eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘en son nerede oldu’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 15 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:57
Son depremler | 15 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listeleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Özellikle son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşanan depremler, vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göz atmasına neden oluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Ekim'de meydana gelen depremler nerelerde oldu?

15 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık.

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Son depremler | 15 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi burada!
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