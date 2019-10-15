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'da feci !

'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:07
Tekirdağ'da feci kaza!

Kaza, Muratlı ilçe merkezi Saat Kulesi kavşağında meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 59 NG 700 plakalı otomobil ile Mehmet B. yönetimindeki 17 FC 712 plakalı paket servis motosikleti çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü Mehmet B. yaralandı. Yaralı vatandaş için ambulans çağrıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptıktan sonra, Mehmet B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak motosikletli sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da feci kaza!
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