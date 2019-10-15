Türk askerini destekliyorum

BUGÜN NELER OLDU

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen Della Miles, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi. Geçen yıl Muğla'nın Dalyan ilçesine yerleşen ve Müslüman olan sanatçı Miles, yaptığı yazılı açıklamada, harekâtın masumlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Miles, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekâtı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum" ifadesini kullandı. "Terör dünyanın en büyük problemi" değerlendirmesini yapan Miles, Türkiye'nin liderliğindeki Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgedeki savaşı bitirmeye yönelik olduğunu belirtti.