16 Ekim 2019 TV’de bugün ne var? Tüm kanalların bugünkü yayın akışı

16 Ekim Salı gününün sabahına Kanal D Neler Oluyor Hayatta?, SHOW TV Zahide Yetiş'le, Star TV Mesut Yar ile Bugün, ATV Kahvaltı Haberleri isimli programlar ile başlıyor. Akşam ise Kocan Kadar Konuş isimli Türk sineması ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz de akşam kuşağında izleyici ile buluşacak.

16 EKİM TÜM KANALLAR TV YAYIN AKIŞI

16 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranları güne Kahvaltı Haberleri ile merhaba diyor. Haberlerin bitmesinin ardından ATV seyircisi ATV Gün Ortası ile buluşacak. Öğlen kuşağında Esra Erol'da programı ekrana gelirken haber bülteninin ardından sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz izleyicisi ile buluşacak.

16 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Kanal D ekranlarından bugün izleyici ile buluşacak dizi Afili Aşk. İlgiyle takip edilen diziden önce ise kanalın haber bülteni ekranlarda olacak. Kanal D güne ise Neler Oluyor Hayatta isimli program ile başlayacak.

16 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV sabaha Kendine İyi Bak isimli program ile başlıyor. Günün devamında Zahide Yetiş'le, Kuaförüm Sensin, Damat Bayıldı gibi programlar ekrana gelirken haber bülteninin ardından Kocan Kadar Konuş isimli Türk filmi SHOW TV izleyicisi ile buluşacak.

16 Ekim STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV güne Mesut Yar ile Bugün programı ile başlıyor. Ardından Sevdim Seni Bir Kere ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelecek. Star TV haber bülteninin ardından ise sevilen dizi Kuzgun, izleyicisi ile buluşacak.