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2020 ne zamana denk geliyor? Kurban Bayramı bu sene hangi gün?

Müslüman alemi için oldukça önemli olan mübarek ne zamana denk geliyor? Yüz binlerce vatandaş planlamalarını yapmak için ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Bu aşamada bazı aileler memleketlerine akraba ziyaretlerine gidecek, bazıları tatillere gideceği için bu konu oldukça önem arz ediyor.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 13:15
2020 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban Bayramı bu sene hangi gün?

Allah'a kulluk etmenin mutluluğunu yaşadığımız, ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı; İslam alemi açısından son derece önemli ve değerli bir bayramdır. 2020 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? sorusu da arama motoru Google üzerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında dikkat çekiyor. Bunun için planlamalara şimdiden başlandı.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI BU SENE HANGİ GÜN?

Mübarek Kurban Bayramının ilk günü 2020'de 31 Temmuz 2020 Cuma gününe denk geliyor. 30 Temmuz 2020 Perşembe günü ise arefe olacak. Yüce Allah, hepimizi mübarek bayrama çıkarmayı nasip eylesin...

30 TEMMUZ PERŞEMBE - AREFE

31 TEMMUZ CUMA - BAYRAMIN 1. GÜNÜ

1 AĞUSTOS CUMARTESİ - BAYRAMIN 2. GÜNÜ

2 AĞUSTOS PAZAR - BAYRAMIN 3. GÜNÜ

3 AĞUSTOS PAZARTESİ - BAYRAMIN 4. GÜNÜ

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2020 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban Bayramı bu sene hangi gün?
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