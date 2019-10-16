89 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! "Mutfaktan bıçağı alıp..."

Sinop'un Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda gerçekleşen olayın yankıları sürüyor. Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer alan bu olay, kan dondurdu! 32 yaşındaki Ümit U., 89 yaşındaki ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayıp kaçtı! Bir süre saklandıktan sonra teslim olan zanlı, cinayeti de itiraf etti.

İşte olayın ayrıntıları...

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı.