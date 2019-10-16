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89 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren caniden haberi geldi! "Mutfaktan bıçağı alıp..."

Ajansların az önce geçtiği haberine göre 'ta yaşanan olayda 32 yaşındaki Ümit U., tartışma sırasında 89 yaşındaki Sebahat Türk'ü bıçaklayarak öldürdü! Pazartesi günü yaşanan olaydan kan donduran son dakika itirafları da geldi. Tartışmanın hangi nedenle çıktığı henüz belli değil, 32 yaşındaki Ümit U. mutfaktan aldığı bıçakla 89 yaşındaki ev sahibini bıçaklayıp kaçtı; yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:53
89 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! Mutfaktan bıçağı alıp...

'un Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda gerçekleşen olayın yankıları sürüyor. Sosyal medyada da en çok paylaşılan arasında yer alan bu olay, kan dondurdu! 32 yaşındaki Ümit U., 89 yaşındaki ev sahibi Sebahat Türk'ü bıçaklayıp kaçtı! Bir süre saklandıktan sonra teslim olan zanlı, cinayeti de itiraf etti.

İşte olayın ayrıntıları...

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı.

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89 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren caniden son dakika haberi geldi! "Mutfaktan bıçağı alıp..."
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