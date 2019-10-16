Ampute sporcu çiftlik kurdu

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Eyüpsultan'da İstanbul'un en eski, ilk Türk köyü olan Pirinçci Köyü'nde yaşayan ampute futbolcu Kenan Satıcı kurduğu Derin Orman Çiftliği'nde yaklaşık 150 mandası 50 ineği 50 kovan bal Arısı ve 200 tavuğuyla yetiştiriyor. Hayatta engelli olmanın girişimciliğe engel olmadığını belirten ve bunu ampute futbol takımında yaşadığı şampiyonlukla kanıtlayan Satıcı, AB destekli ilk engelli birey projesi olan Hope of The Bee Project (Arının Umudu Projesi) kapsamında belge alarak projeyi hayata geçirdi Satıcı, "Ampute Süper Lig'te iki İstanbul takımında kaptanlık yaptım. 2. Lig'de kaptan ve asbaşkanı olduğum Göktürk Engelliler Spor Klübü'nde nağmağlup şampiyonluk yaşayıp jübilemi yaptım" dedi.