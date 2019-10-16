Son dakika: Babasından şiddet gören Tuğba'dan ve annesinden şok açıklama!

İstanbul Beyoğlu'nda 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 19 yaşındaki Tuğba A. babasının kendisini darp ettiğini ve iki dişini kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aynı gün gözaltına alınan baba Muzaffer A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muzaffer A.'nın serbest kalmasının ardından darp görüntüleri sosyal medyada yayılınca bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Muzaffer A. bu kez çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.