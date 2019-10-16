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Son dakika: Babasından şiddet gören Tuğba'dan ve annesinden şok açıklama!

Beyoğlu’nda kızı Tuğba A.’nın yı darp ettiği görüntüler sosyal medyaya düşünce tutuklanan Muzaffer A.’nın 17 yaşındaki oğlu, “Ablam babama bıçak çekti. Videoyu anneme tehditle çektirdi” iddiasını ortaya atmıştı. Şefika A. ifadesinde videoyu çekmesi için kızının kendisini tehdit etmediğini söyledi. “Kızım kardeşine de babasına da şiddet uygulamadı. Ama eşimin kızıma şiddet uyguladığı oluyordu” dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:41
Son dakika: Babasından şiddet gören Tuğba'dan ve annesinden şok açıklama!

Beyoğlu'nda 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 19 yaşındaki Tuğba A. babasının kendisini darp ettiğini ve iki dişini kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aynı gün gözaltına alınan baba Muzaffer A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muzaffer A.'nın serbest kalmasının ardından darp görüntüleri sosyal medyada yayılınca bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Muzaffer A. bu kez çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Son dakika: Babasından şiddet gören Tuğba'dan ve annesinden şok açıklama!
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