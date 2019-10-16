Engelleri sanat ve sporla aştı

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İstanbul'da doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Hamza Demir'in (25) yaşamı 18 yaşında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'yla tanışmasıyla değişti. Braille alfabesini öğrenerek eğitime başlayan Demir, sırasıyla ortaokulu ve liseyi bitirdi. Şimdi ise açıktan İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi'nde Reklamcılık okuyor. Tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Demir'in en çok tanınmasına neden olan ise yaptığı stand up gösterileri oldu. Kendini ifade etmek için stand up'a yöneldiğini söyleyen Demir, "Önce Engelliler Sarayı'nda arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım. Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) gösterim var. Görme engelli olduğumu duyan seyirciler önyargıyla izliyorlar ancak 10 dakika sonra açılıyorlar ve engelim olmadığını görüyorlar. Genellikle toplumun engele karşı olan önyargısını espri haline çeviriyorum. Çoğu kez kendimi 'ti'ye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. İzleyenleri hem güldürüyor hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum" dedi. Demir, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü nedeniyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara şöyle seslendi: "Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir. İnsan bir şeyi çok isterse onu rahatlıkla başarabilir. Öncelikle hayata sımsıkı sarıldım, azmettim ve çalıştım. Kendimi geliştirdikçe de başarı basamaklarını rahatlıkla çıktım. 'Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' deyin."