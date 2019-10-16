Eymen'in annesinden kan donduran itiraflar!

İzmir'de polis ekipleri, geçen Ağustos ayında, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybeden ve oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı yapılan Mine Durak'ın ifadesine başvurdu. Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Eymen Sadık Durak'ın cesedi, annesinin gösterdiği yerde ağzı tuğlayla kapatılmış tandırda poşet içinde, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. Gözaltına alınan Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin, çıkarıldıkları mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.



