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'in annesinden kan donduran itiraflar!

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Sadık Durak'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Mine Durak (25) ve sevgilisi servis şoförü Serkan Erçetin'in (37), nöbetçi hakimlikte birbirlerini suçladı. Şüphelilerden Mine Durak, Eymen'in cesedini valiz içine koyup, 2 gün boyunca minibüsün bagajında gezdirdiklerini, Serkan'ın bu şekilde işçi servisi yaptığını ve kokuyu önlemek için de sürekli oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Serkan Erçetin ise, annesi soda içirirken Eymen'in öldüğünü iddia etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 14:44
Eymen'in annesinden kan donduran itiraflar!

İzmir'de polis ekipleri, geçen Ağustos ayında, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybeden ve oğlu Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı yapılan Mine Durak'ın ifadesine başvurdu. Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Eymen Sadık Durak'ın cesedi, annesinin gösterdiği yerde ağzı tuğlayla kapatılmış tandırda poşet içinde, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. Gözaltına alınan Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin, çıkarıldıkları mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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Eymen'in annesinden kan donduran itiraflar!
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