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Kaçak sigarada geçen 2 kişi yakalandı

’da fabrikasına baskın yapan ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. geçtikleri görülen 4 kişinin, günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 08:47
Kaçak sigarada seri üretime geçen 2 kişi yakalandı
Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri Bodrum'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda ilçe merkezinde yasa dışı yollarla sigara üretildiği bilgisini elde etmesi üzerine 1 eve ve depoya operasyon düzenledi.

Baskın sonrasından yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron, 500 adet sahte TAPDK bandrolü, yüklü miktarda sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak A.S. ve A.S isimli 2 şahıs gözaltına alındı.
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Kaçak sigarada seri üretime geçen 2 kişi yakalandı
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