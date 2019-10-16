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Kadıköy’deki cinayette katil arkadaş çıktı

Geçtiğimiz gün Kadıköy’de gece saatlerinde 45 yaşındaki Uğur G.’nin bıçaklayarak öldürülmesi olayıyla ilgili gerçek gün yüzüne çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:42
Kadıköy’deki cinayette katil arkadaş çıktı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından cinayet mahalline gitti. Burada olayı kendisinin yaptığını itiraz eden 44 yaşındaki şüpheli Orkun A.'yı suç aleti olan bıçak ile birlikte gözaltına aldı. İkamete giren polisler Uğur G.'nin yerde hareketsiz yattığını ve yanında ise eşi Serpil G.'nin olduğunu gördü.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maktul Uğur G. ve Serpil G.'nin olay günü akşam üstü şüpheli Orkun A.'nın evine geldiklerini, olayın aralarında çıkan tartışma sebebiyle gerçekleştiğini tespit etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Orkun A. ve eş Serpil G. gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi. Serpil G. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalırken Orkun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadıköy’deki cinayette katil arkadaş çıktı
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