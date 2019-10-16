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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'lı 'nde yakalandı

Süleymaniye Camisinde terör örgütü /'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı. Görevli polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan ve GBT kontrolü yapılan şahsın tam 9 farklı suçtan kaydı bulundu. İşte haber hakkında diğer detaylar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:20
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı

Süleymaniye Camisinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli cami polisleri tarafından yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli cami polisleri 13 Ekim'de Süleymaniye Camii'nde davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan sorgulamasında 9 farklı suçtan kaydının bulunduğu hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Mustafa Selim Ş. cami polisleri tarafından gözaltına alınarak Fatih Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

3 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILACAK

Şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin yapılan detaylı sorgulamasında, Silvan Sulh Ceza Hakimliği'nden 'Kamu malına zarar verme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 3 suçtan firari olarak arandığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin geçmişte yakalattığı silahta yapılan kriminal incelemede de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı 3 faili meçhul dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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