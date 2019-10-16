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Zorunlu uygulaması 2019 ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Kış aylarında trafikte yer alacak araçları doğrudan ilgilendiren zorunlu uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödemek zorunda kalıyor. Durum böyle olunca, bunu yaşamak istemeyen vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalara başladı. Bu doğrultuda, 'Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi ayda başlayacak?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında dikkat çekiyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor? Cezası ne kadar? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:40
Zorunlu kış lastiği uygulaması 2019 ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken zorunlu lastiği uygulaması kapsamında da geri sayım devam ediyor. Kış ayları başta olmak üzere, soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen uygulaması ile olumsuzluk doğurabilecek olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yönde de, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor. Buna uymayan vatandaşlara ise para cezası ile yaptırım uygulanıyor. Durum böyle olunca, zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılacağı, hangi araçları kapsayacağı ve cezasının ne kadar olduğu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Bu yıl hangi tarihler arasında uygulamanın zorunlu olacağı ve ne kadar para cezası ödeneceği resmen açıklandı. Peki, 2019 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor ve takmama cezası ne kadar?

İşte, detaylar;

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Zorunlu kış lastiği uygulaması 2019 ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?
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