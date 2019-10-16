Zorunlu kış lastiği uygulaması 2019 ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında da geri sayım devam ediyor. Kış ayları başta olmak üzere, soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile olumsuzluk doğurabilecek olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yönde de, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor. Buna uymayan vatandaşlara ise para cezası ile yaptırım uygulanıyor. Durum böyle olunca, zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılacağı, hangi araçları kapsayacağı ve cezasının ne kadar olduğu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Bu yıl hangi tarihler arasında uygulamanın zorunlu olacağı ve ne kadar para cezası ödeneceği resmen açıklandı. Peki, 2019 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor ve takmama cezası ne kadar?

İşte, detaylar;