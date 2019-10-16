Kıskanç sevgili dehşet saçtı

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İzmir'in Konak ilçesinde, 37 yaşındaki İrfan Çengel, pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti. Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak'ta meydana geldi. Güzellik salonu işleten 32 yaşındaki Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı.İrfan Çengel, Bilal'e yeniden barışmak istediğini söyledi. Ancak barışma teklifini kabul etmeyen Bilal ile Çengel arasında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren İrfan Çengel, belindeki pompalı tüfekle ilk olarak eski sevgilisinin başına ateş etti. Aynı silahla Birgül Bilal'in 29 yaşındaki kız kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan Çengel, yaptığından pişmanlık duyunca pompalı tüfeği başına dayayarak ateş etti. Silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Ağır yaralanan Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Songül Bilal'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çengel'in uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Olayın ardından tüm mahalle sokağa döküldü. Acı haberi alarak kuaför dükkanının önüne gelen kız kardeşlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla sinir krizi geçiren cenaze yakınları hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı.