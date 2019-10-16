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içinde 35’i çocuk, 74 yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 74 , tarafından yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 08:51
Lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 19'u kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı
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