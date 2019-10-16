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’den son dakika haber: ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim 2019

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sabah erken saatlerden itibaren başlaması beklenen yağışların akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak? Ege, ve 'da etkisini gösterecek olan yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşecek. İşte 16 Ekim 2019 tarihli bölgelerimize göre saatlik tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 08:44
Meteoroloji’den son dakika haber: Sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim 2019

'den son dakika uyarısı geldi. Yurdun birçok kesiminde sapmak ve gök gürültülü bekleniyor . Yağışların daha çok Ege, ve bölgelerimizde etkili olması beklenirken, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji’den son dakika haber: Sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim 2019
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