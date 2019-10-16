Mevsimleri doya doya yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da yaşayan 46 yaşındaki Emine Öztoprak, 18 yıldır mide rahatsızlıkları ile mücadele ediyordu. Doktorlar 4'üncü devre ileri dönem mide kanseri olduğunu belirterek kendisine kışı geçirmeyeceğini, en fazla iki aylık ömrü kaldığını söylediğinde durumu kabullenmedi. Farklı tedavi yöntemleri için internette üzerinde araştırmalara başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu'nun mide kanseri ile ilgili videosunu izledi ve Türkiye'ye geldi. Emine Öztoprak'ın 4 kiloluk mide tümörü ve hastalığın yayıldığı karın zarı ve tüm tümörlü dokular alındı, özellikli tedavi yöntemleriyle sağlığına yeniden kavuşması sağlandı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: "Hastamız bize başvurduğunda mide ile karın zarı arasında 4 kiloluk bir tümör tespit ettik. Rahatça yürüyüp oturamıyor, su bile içemiyor, hatta güçlükle nefes alıyordu. Bugün dünyada ve ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan çok özel yöntemlerle hastamızı sağlığına kavuşturmuş durumdayız. İlk olarak hastamızın mide tümörü ile birlikte hastalığın yayıldığı karın zarı ve tüm tümör dokularını başarılı bir operasyonla aldık ve karın içinde ulaşılmayacak bölgelerde tümör kalma olasılığına karşı HIPEC yöntemini uyguladık. Karın içi sıcak kemoterapi olarak adlandırılan bu yöntemde karın içine uygulanan az miktardaki kemoterapötik ajanlar hem direkt hedef organdaki kanser hücrelerine, hem de yayılmış olduğu diğer organ ve alanlara etki gösterip, kanser hücrelerini tahrip ediyor. Bu sayede yaşam süresi ve hayat kalitesinin artmasında önemli avantajlar elde edilebiliyor."