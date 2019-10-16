Ömerli Barajı’nda ceset bulundu

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İstanbul'da Ömerli Barajı Paşaköy mevkisinde av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre gezinti ve balık tutmak amacıyla baraj çevresinde bulunan vatandaşlar 16.00 sıralarında silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne yönelen vatandaşlar kıyıda bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan Y.D.'yi gözaltına aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen kişinin İsmail Aydın (49) olduğu belirlendi. İsmail Aydın'ın naaşı olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.